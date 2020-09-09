Россияне высказались об объединении с Белоруссией

Создание Союзного государства России и Белоруссии не приветствуют 43% россиян, которые считают достаточным поддерживание добрососедских отношений между странами.
Таковы результаты опроса ВЦИОМ,
За создание Союзного государства как объединения двух стран в одно на равноправной основе высказались 22% россиян. При этом вхождение Белоруссии в состав России поддержали 17% респондентов, а России — в состав Белоруссии лишь 1%.
Опрос проведён среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.
Ранее NEWS.ru сообщал, что договору о Союзном государстве в этом году исполнится уже 21 год. Однако из амбициозного проекта, призванного объединить российскую и белорусские экономики, реализовано пока немного. Граждане обеих стран могут беспрепятственно пересекать государственную границу (не считая ситуаций, вроде нынешней, связанной с пандемией), и, пожалуй, это единственное заметное для простого населения достижение.
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