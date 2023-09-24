Российские миротворцы сопроводят желающих уехать из Карабаха в Армению

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российские миротворцы сопроводят жителей Карабаха, которые пожелают выехать на территорию Армении, сообщает Общественное телевидение Армении.

Премьер Армении Никол Пашинян, выступая с обращением к нации, назвал неэффективными структуры безопасности, в которых состоит республика. Пашинян добавил, что Ереван ратифицировал Римский статут после того, как власти Армении осознали невозможность ОДКБ обеспечить безопасность страны. Он также отметил, что деятельность российских миротворцев в Карабахе «вызывает вопросы».

Баку направил армянам Карабаха гуманитарную помощь с предметами первой необходимости. Азербайджанские фуры в сопровождении российских миротворцев доставили в Ханкенди около 40 тонн продовольствия и гигиенических средств.

Кроме того, российские миротворцы доставили населению Карабаха более 50 тонн гуманитарной помощи. В Минобороны РФ отметили, что в настоящее время в расположении миротворческого контингента находятся 826 мирных жителей, включая 440 детей. Им оказывается вся необходимая помощь.