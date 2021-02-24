Раскритиковавший Пашиняна за «Искандеры» военачальник уволен из армии

https://static.news.ru/photo/726b176c-7703-11eb-ba2a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Армении Армен Саркисян по предложению премьер-министра страны Никола Пашиняна уволил первого заместителя начальника Генштаба ВС Тирана Хачатряна.

Военачальник, по данным СМИ, ранее посмеялся над словами Пашиняна, что у армянских военных ракеты комплекса «Искандер» взрывались только на 10% и назвал «несерьёзным» заявление премьера о неэффективности комплексов «Искандер».

На основании предложения премьер-министра освободить первого заместителя начальника Генерального штаба Вооружённых сил Республики Армения Тирана Хачатряна от занимаемой должности, — говорится в указе Саркисяна, размещённом на его сайте.

Ранее NEWS.ru сообщал, что директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко объяснил, почему Никол Пашинян заявил о неработоспособности «Искандеров». Эксперт в разговоре с NEWS.ru назвал заявление политически мотивированным. По его словам, главная причина в том, что Армения не смогла их успешно применить — низкий профессионализм армянских военнослужащих.