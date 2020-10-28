16+

Рубрики

Медиа

Архив

Страны СНГ

ПВО Азербайджана сбили ракеты ВС Армении в небе над городом Мингячевир

11:07, 29 октября 2020
Фото: AzerAlay/wikipedia.org

В районе азербайджанского города Мингячевир системы ПВО сбили выпущенные армянскими вооружёнными силами ракеты.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео