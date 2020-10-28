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Михаил Щипанов
В районе азербайджанского города Мингячевир системы ПВО сбили выпущенные армянскими вооружёнными силами ракеты.
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Иранский план по Карабаху включает «прекращение оккупации, уважение прав меньшинств и недопущение атак на гражданские население и объекты». Ведущая роль в урегулировании ситуации будет отведена странам региона. Об этом сообщил замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи по прибытии в Москву 29 октября.
Мы предложили региональный подход от стран, ключевая роль которых заключается в разрешении этого кризиса, и Россия является одной из важных стран в регионе, — приводятся слова дипломата на сайте посольства...
ПВО Азербайджана сбили ракеты ВС Армении в небе над городом Мингячевир