Путин: властям Армении пришлось принять очень сложные решения

https://static.news.ru/photo/2ee24dfc-3488-11eb-ba9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин в рамках выступления на саммите стран Организации Договора о коллективной безопасности прокомментировал результаты военного конфликта в Нагорном Карабахе. Российский лидер отметил, что властям Армении пришлось принять очень сложные решения, которые при этом были необходимы для народа.

Путин также отметил роль в достижении договорённости о прекращении огня премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По словам президента РФ, принятие болезненных решений требовало от политика большого мужества.

Действительно, Армения и армянский народ пережили очень сложный период в своей истории. И руководство страны, председатель правительства были вынуждены принять очень сложные, но необходимые для народа решения. Они, конечно, болезненные. Но подчеркну: они были необходимы и требовали большого личного мужества от премьер-министра, — сказал российский лидер.

Путин добавил, что Пашинян взял на себя большую ответственность и необходимо поддержать как его самого, так и его команду. Важно наладить мирную жизнь в Нагорном Карабахе, добиться исполнения принятых решений и помочь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Ранее NEWS.ru писал, что Путин высказался о реализации трёхстороннего соглашения по Карабаху. По его словам, соглашение реализуется последовательно, на линии соприкосновения работает российский миротворческий контингент.

Глава РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и руководитель правительства Армении Никол Пашинян в ночь на 10 ноября 2020 года приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах. Соблюдение режима прекращения огня будут контролировать российские миротворцы.