Путин обсудил с Эрдоганом конфликт в Нагорном Карабахе

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Президент России Владимир Путин обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом развитие ситуации в Нагорном Карабахе. Телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

В разговоре с российской стороны выражена глубокая озабоченность в связи с продолжающимися военными действиями. Кроме того, была высказана все более масштабным вовлечением в боестолкновения террористов с Ближнего Восток, сообщает сайт Кремля.

В администрации президента отмечают, что Путин проинформировал коллегу о контактах с руководством Азербайджана и Армении и предпринимаемых шагах в целях скорейшего достижения перемирия и деэскалации кризиса.

Условлено и далее осуществлять координацию между внешнеполитическими и оборонными ведомствами России и Турции, а также спецслужбами двух стран, — говорится в сообщении.

Владимир Путин проинформировал о контактах с руководством Азербайджана и Армении и предпринимаемых шагах в целях скорейшего достижения перемирия и деэскалации кризиса.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение.

Вечером 25 октября стороны конфликта договорились о третьем по счёту перемирии. Но режим прекращения огня был нарушен, писал NEWS.ru.