Психологи из России выразили готовность помочь белорусам

https://static.news.ru/photo/76f376aa-dd5a-11ea-91f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Российские психологи готовы бесплатно помочь гражданам Белоруссии, у которых возникли психологические проблемы в связи со сложившейся ситуацией в стране.

Так, преподаватель департамента психологии факультета социальных наук ВШЭ Анна Край призвала своих коллег предоставить белорусам бесплатные кризисные консультации.

Мне писали знакомые, которые сейчас находятся в Минске в практически военном положении из-за действий властей по отношению к протестующим. Обычно такие кризисные события обостряют потребность в доступной психологической помощи, — написала она в Facebook, передаёт Газета.ru.

Психолог Мария Серебрякова тоже выступила за предоставление помощи гражданам Белоруссии. По её словам, она готова оказать экстренную психологическую поддержку, а также провести короткие сессии до 30 минут.

Протестующие в Белоруссии недовольны итогами президентских выборов, согласно которым победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. По данным ЦИК республики, он набрал 80,08% голосов. Его ближайшая соперница Светлана Тихановская — 10,09%. Остальные три кандидата в президенты получили менее двух процентов голосов. Все они подали в ЦИК жалобы, требуя признать итоги выборов недействительными.

В ходе столкновений протестующих с силовиками пострадали десятки человек. Задержаны свыше шести тысяч демонстрантов.

Ранее NEWS.ru писал, что около 22% россиян считают, что результатам выборов президента Белоруссии можно полностью верить, не доверяют официальным итогам 27%, а около 29% не исключают подтасовок на местах. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

За событиями, происходящими в Белоруссии, следят 71% респондентов, о внимательном наблюдении за происходящим заявили 18% россиян. При этом чаще интерес проявляют мужчины (78%) и граждане 60 лет и старше (87%).