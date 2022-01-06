Протестующие в Казахстане захватили несколько ПЗРК «Игла»

В Казахстане вооружённые участники массовых беспорядков захватили оружие из арсенала управления Комитета национальной безопасности в Алма-Ате, в том числе шесть переносных зенитных ракетных комплексов «Игла», сообщает Telegram-канал ВЧК-ОГПУ со ссылкой источник. В настоящее время ведётся поиск оружия.

Здание Комитета национальной безопасности подверглось штурму 5 января. В нападении участвовало более ста человек, которые были вооружены камнями и металлическими прутами. Строению нанесён значительный материальный ущерб. Главной целью штурмующих был арсенал ведомства, в их руки попали патроны, бронежилеты и другое оружие.

В Алма-Ате утром 6 января прошла масштабная зачистка улиц от мародёров. В операции приняли участие военные и представители силовых ведомств, погромщики были взяты в кольцо в центре города, их окружили на БТР. Между военными и вооружёнными людьми прошла перестрелка. Вскоре после этого силовики покинули площадь, на ней остались лишь несколько протестующих.

Массовые протесты в Казахстане вспыхнули в первые дни 2022 года, когда жители городов нефтедобывающего региона на западе страны Жанаозен и Актау выступили против двукратного увеличения цен на сжиженный газ. Затем протесты перекинулись на другие города.

В Алма-Ате, бывшей столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения митингующих с силовиками. Полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключён Интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов, приостановили свою деятельность все финансовые организации республики.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввёл на две недели чрезвычайное положение по всей стране. В Казахстан 6 января направлен миротворческий контингент ОДКБ, в состав которого входят российские самолёты с десантниками на борту.