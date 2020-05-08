Президент Молдавии назвал юбилей Победы важным днём для всего человечества

https://static.news.ru/photo/38c9d914-91f1-11ea-a204-fa163e074e61_660.jpg Игорь Додон Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

75-летие со дня завершения Великой Отечественной войны — важная дата для всего человечества. Об этом заявил президент Молдавии Игорь Додон.

Он вместе с другими официальными лицами принял участие в церемонии, посвящённой Дню Победы, на Мемориале воинской славы «Вечность» в Кишинёве. Там он возложил цветы к Вечному огню.

В этой войне приняли участие более 400 тысяч молдавских граждан, по официальным данным, около 100 тысяч из них погибли. Я хочу обратиться ко всем гражданам Молдавии — нужно помнить, не забывать героические поступки наших дедов, — цитирует Додона РИА Новости.

Президент пожелал здоровья ветеранам, которые своим мужеством каждый день подают пример новым поколениям.

В этом году из-за эпидемии коронавируса День Победы в Молдавии отмечают без массовых мероприятий, их решено перенести на 24 августа — День освобождения Молдавии от фашизма.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин пообещал широко отметить 75-летие Победы после окончания пандемии коронавируса.