Представит ли Лукашенко своего преемника Москва не может пустить политическую ситуацию в Минске на самотек

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Александр Лукашенко сообщил, что в ближайшее время посетит Россию, дабы, как он выразился, решить проблемы, которые еще тормозят развитие сотрудничества. В принципе, видимо, нет таких общих проблем, которые Лукашенко и Путин не могли бы обсудить и по телефону. Однако речь может пойти и о куда более тонких нюансах взаимоотношений двух союзных государств.

Тем более что свои коррективы внесла сама жизнь. В Польше решили все-таки выдать визы белорусской делегации для участия в заседаниях в Лодзи Совета министров иностранных дел ОБСЕ, куда закрыли вход Серею Лаврову. Иными словами, верный американский оруженосец дал понять, что на Западе не сбрасывают со счетов возможность вбить клин между Минском и Москвой. Правда, к разочарованию многих европейских аналитиков, в Польшу уже не приедет скоропостижно скончавшийся Владимир Макей — министр иностранных дел РБ, который как никто символизировал многовекторность белорусского режима и был известен своими постоянными конфиденциальными контактами с «западными партнерами».

Собственно, Макей до последних своих дней не прекращал разного рода неафишируемые сношения с западными собеседниками и буквально накануне своей кончины провел переговоры с папским нунцием. При Лукашенко отношения Белоруссии с Ватиканом в целом развивались весьма активно. Многие считали, что к тому же 64-летний Макей, который наравне с Лукашенко был наиболее известным в мире белорусским политиком, устраивающим разные элитные группы в стране, вполне мог бы стать преемником, учитывая, многочисленные разговоры о дальнейшем ухудшении состояния здоровья Александра Григорьевича, давно страдающего от диабета.

Впрочем, даже если понижение работоспособности Лукашенко просто предмет спекуляций, человек, как отмечал герой Булгакова, не просто смертен, а внезапно смертен. А Москве, понятное дело, небезразлично, кто может в случае чего консолидировать белорусское общество на нынешней пророссийской платформе. К слову, тот же Макей, хоть и слыл прозападным, но, по некоторой информации, оказывал России некоторые посреднические услуги в отношениях с той же Австрией, где сам когда-то учился и где, как утверждают, работал под прикрытием.

Конечно, в предыдущие годы Лукашенко серьезно почистил свое окружение от пророссийских, как считалось, политиков. Поэтому вопрос о политической преемственности, пусть и в предельно общем виде, конечно, должен подниматься. Особенно в нынешних условиях нарастающей конфронтации с коллективным Западом и горячей фазы конфликта на Украине, который в той или иной форме может опалить и Белоруссию.

Москва вряд ли решит привлекать Белоруссию непосредственно к ведению военных действий, если, конечно, наша соседка сама не станет жертвой нападения. Всем же памятны и готовность Лукашенко к приему на своей территории ядерного оружия, и жесткие заявления в адрес соседней Польши с ее военными маневрами у самой границы. Но то, что Белоруссия непосредственно не воюет, несомненно, поднимает авторитет Лукашенко в стране.

Конечно, вопросы новых займов и разного рода российских финансовых субсидий для визитов Александра Григорьевича в Россию всегда актуальны. Равно как и желание стабильно получать российские углеводороды по внутрироссийским же ценам. Но это, так сказать, текущие рабочие вопросы. Если уж Лукашенко опять летит к нам после возможности переговорить с Владимиром Путиным тет-а -тет в рамках недавнего заседания ОДКБ, значит, назрели новые серьезные проблемы.