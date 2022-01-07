Появились кадры последствий беспорядков в Алма-Ате

В результате беспорядков в Алма-Ате оказался разгромленным автопарк с полицейскими машинами. Протестующие также разбивали банкоматы, грабили магазины и сжигали административные здания. Разбитыми, сожжёнными и перевёрнутыми оказались и множество случайных автомобилей на улицах города. Видео опубликовано в Telegram-канале РИА Новости.

На записи видны десятки уничтоженных полицейских автомобилей. У них выбиты стёкла, открыты двери и выброшены на улицу все вещи.

На видео одного из местных телеканалов видны разломанные банкоматы. В магазинах разбиты витрины. На улицах города встречаются сожжённые машины. Также горят некоторые здания.

На пожарные машины, которые тушили огонь или ехали на ликвидацию возгораний, было совершено более 30 нападений. Пострадали 10 спасателей.

Ранее сообщалось, что сейчас в городе не работают практически все продуктовые магазины и АЗС. Небольшие магазины на окраине города, которые ненадолго открываются, принимают только наличные. При этом многие банкоматы сломаны и разграблены, а к функционирующим выстраиваются огромные очереди.

Примерная сумма ущерба от беспорядков в Казахстане, по данным на 7 января, составила около 87,2 млрд тенге (примерно $200 млн), сообщает издание Informburo.kz со ссылкой на национальную палату предпринимателей страны «Атамекен». Отмечается, что из этой суммы 85,8 млрд — ущерб, нанесённый Алма-Ате.

Массовые протесты вспыхнули в республике в первые дни 2022 года, когда жители городов нефтедобывающего региона на западе страны Жанаозен и Актау выступили против двукратного увеличения цен на сжиженный газ. Затем протесты перекинулись на другие города.

С 4 января в Алма-Ате происходили столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требовали от властей немедленной смены политического режима в стране. В республике был режим чрезвычайного положения. По просьбе президента Казахстана Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в Казахстан.