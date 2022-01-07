Появились кадры последствий беспорядков в Алма-Ате

В результате беспорядков в Алма-Ате оказался разгромленным автопарк с полицейскими машинами. Протестующие также разбивали банкоматы, грабили магазины и сжигали административные здания. Разбитыми, сожжёнными и перевёрнутыми оказались и множество случайных автомобилей на улицах города. Видео опубликовано в Telegram-канале РИА Новости.
На записи видны десятки
На видео одного из местных телеканалов видны разломанные банкоматы. В магазинах разбиты витрины. На улицах города встречаются сожжённые машины. Также горят некоторые здания.
На пожарные машины, которые тушили огонь или ехали на ликвидацию возгораний, было
Ранее сообщалось, что сейчас в городе не работают практически все продуктовые магазины и АЗС. Небольшие магазины на окраине города, которые ненадолго открываются, принимают только наличные. При этом многие банкоматы сломаны и разграблены, а к функционирующим выстраиваются огромные очереди.
Примерная сумма ущерба от беспорядков в Казахстане, по данным на 7 января, составила около 87,2 млрд тенге (примерно $200 млн), сообщает издание Informburo.kz со ссылкой на национальную палату предпринимателей страны «Атамекен». Отмечается, что из этой суммы 85,8 млрд — ущерб, нанесённый Алма-Ате.
Массовые протесты вспыхнули в республике в первые дни 2022 года, когда жители городов нефтедобывающего региона на западе страны Жанаозен и Актау выступили против двукратного увеличения цен на сжиженный газ. Затем протесты перекинулись на другие города.
С 4 января в Алма-Ате происходили столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требовали от властей немедленной смены политического режима в стране. В республике был режим чрезвычайного положения. По просьбе президента Казахстана Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в Казахстан.