Послу Франции в Азербайджане вручили ноту протеста

Фото: mfa.gov.az

Посла Франции в Азербайджане Закари Гросса вызвали в МИД республики, после чего ему вручили дипломатическую ноту из-за нападения группы армянских радикалов на здание азербайджанского посольства в Париже, сказано в заявлении внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Во время встречи замглавы азербайджанского министерства Халаф Халафов сообщил послу, что атака посольства со стороны экстремистов-радикалов из Армении во Франции сопровождалась грубым нарушением французского законодательства и общепризнанных международно-правовых норм.

По словам Халафова, зданию посольства во время нападения нанесли ущерб, а также была поставлена под угрозу жизнь сотрудников дипмиссии.

Кроме того, азербайджанская сторона потребовала расследования акта вандализма армянских радикалов со стороны правоохранительных органов Франции. В ответ на претензии МИД Азербайджана французский посол сообщил, что инцидент возле посольства республики вызывает сожаление.

18 сентября в Париже группа людей совершила нападение на посольство Азербайджана. Несколько человек с армянскими флагами на плечах растаскивают ограждение перед дипмиссией и разбивают окна, бросая предметы в здание.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боестолкновении на границе с Арменией. В ведомстве отметили, что армянские вооруженные силы устроили масштабную диверсию на границе между двумя странами. Ереван в свою очередь обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению населенных пунктов Горис, Сотк и Джермук.