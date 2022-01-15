Порошенко обличил Зеленского в желании стать диктатором

Бывший украинский президент Пётр Порошенко на своей странице в Facebook заявил, что действующий президент страны Владимир Зеленский «делает все, чтобы стать диктатором». 17 января киевский суд должен будет рассмотреть ходатайство об избрании меры наказания Порошенко по делу о госизмене.

Вы пытаетесь сделать то, что делает каждый человек, претендующий на то, чтобы стать диктатором. Превратить демократию в диктатуру. Вы хотите вернуть мажоритарную систему для того, чтобы за гречку и через «Дію» («Действие», приложение. — NEWS.ru) покупать голоса избирателей, потому что это ваш единственный шанс. Вы хотите устранить избирательную систему с открытыми списками. Вы хотите уничтожить демократию так же, как вы это делали на выборах 2021 года. <...> Вы доведёте страну до продовольственных карт, — написал Порошенко в Facebook .

Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Прокуратура попросила суд его арестовать. Экс-президент ранее заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты.

Экс-президент, который находится на отдыхе в одной из стран Европы, сообщил , что вернётся в Киев 17 января. Он намерен явиться в суд и провести встречу с генеральным прокурором. По словам Порошенко, он не собирается защищаться от главы государства Владимира Зеленского.

Недавно Печерский суд Киева арестовал всё имущество и активы бывшего президента Украины Петра Порошенко, обвинённого в государственной измене. Суд удовлетворил соответствующее ходатайство прокуратуры.