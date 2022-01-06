Суд Киева арестовал всё имущество и активы Порошенко

Печерский суд Киева арестовал всё имущество и активы бывшего президента Украины Петра Порошенко, обвинённого в государственной измене. Суд удовлетворил соответствующее ходатайство прокуратуры, сообщает «Страна.ua». В частности, арест наложен на корпоративные права и объекты недвижимости.

Подача и рассмотрение ходатайства прошли с соблюдением всех процессуальных норм, — говорится в заявлении пресс-службы офиса генпрокурора.

Адвокат Порошенко Игорь Головань сообщил, что защита обжалует решение суда.

Порошенко, который находится на отдыхе в одной из стран Европы, ранее заявил , что вернётся в Киев 17 января. Он намерен явиться в суд и провести встречу с генеральным прокурором. По словам Порошенко, он не собирается защищаться от главы государства Владимира Зеленского.

Политик отметил, что он собрался защищать страну «от некомпетентного руководства и внешней агрессии, от попыток выстроить авторитарный режим и подавить оппозицию, как это произошло в Белоруссии, России и Казахстане».

Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Прокуратура попросила суд его арестовать. Экс-президент ранее заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты.

Ранее сообщалось, что у членов партии Порошенко «Европейская солидарность» прошли обыски. Глава штаба партии Александр Турчинов сообщил, что сотрудники правоохранительных органов приходили к первому помощнику экс-президента Юрию Онищенко, бывшему депутату Верховной рады Сергею Березенко, который в 2014–2015 годах возглавлял государственное управление делами главы государства, а также к другим однопартийцам Порошенко. Силовики искали документы, «связанные с углём», но «ничего не нашли», подчеркнул он.