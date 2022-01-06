Порошенко заявил о готовности явиться в суд

Бывший президент Украины Пётр Порошенко в своём Telegram-канале сообщил, что вернётся в Киев 17 января. Он намерен явиться в суд и провести встречу с генеральным прокурором. По его словам, он не собирается защищаться от действующего главы государства Владимира Зеленского.

Вернусь в Киев, чтобы явиться в суд и провести встречу с генпрокурором, пользуясь правом народного депутата на неотложный приём. Возвращаюсь <...>, чтобы защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии. От попыток выстроить авторитарный режим и подавить оппозицию, как это произошло в Белоруссии, России и Казахстане, — написал Порошенко.

Ранее сообщалось, что у членов партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» прошли обыски. Сам бывший украинский лидер находится в Европе. Ранее прокуратура попросила суд арестовать Порошенко по делу о госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Он заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел. Порошенко также имеет статус подозреваемого в деле о назначении Сергея Семочко замглавы СВР Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти.

По словам Турчинова, правоохранители приходили к первому помощнику экс-президента Юрию Онищенко, бывшему депутату Верховной рады Сергею Березенко, который в 2014–2015 годах возглавлял государственное управление делами главы государства, а также к другим членам партии Порошенко. Турчинов отметил, что силовики искали документы, «связанные с углём», но «ничего не нашли».