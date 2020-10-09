«Плакала на шее»: Лукашенко заявил, что спас Тихановскую

https://static.news.ru/photo/0804e870-0a30-11eb-8131-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: MAREK HANYZEWSKI/NEWSPIX/Global Look Press

Кандидат в президенты Белоруссии от объединённой оппозиции, «домохозяйка» Светлана Тихановская забыла, что её спас глава государства Александр Лукашенко, заявил он сам на совещании в Минске. По его словам, протестующим не хватало сакральной жертвы, которой должна была стать оппозиционерка, но её вывезли в Литву по её просьбе.

По его словам, активисты хотели поджечь штаб оппозиции и обвинить в этом власть. В операции по предотвращению преступления было задействовано 120 силовиков. В результате Тихановская попросила Лукашенко вывезти её из страны, передаёт БелТА.

Я отдал распоряжение: мы под охраной, по её желанию, с людьми, о которых она попросила, чтобы её сопровождали, вывезли в Литву к детям. И когда она сказала, что у неё нет денег, чтобы там прожить, я распорядился, и с госпредприятия взяли $15 тыс. и отдали ей. «Большое спасибо вам», — плакала на шее. Вывезли, — сказал политик.

Также белорусское посольство в Литве должно было помочь ей с переездом и найти квартиру, но женщину быстро «взяли под контроль» литовские спецслужбы. Лукашенко подчеркнул, что Тихановскую «никто не выпихивал за границу».

Стоял вопрос жизни и смерти, и это было её желание, — заключил он.

В ночь на 11 августа Тихановская уехала в Литву, власти которой предоставили ей визу сроком на год. Доверенное лицо политика Ольга Ковалькова отметила, что у той не было выбора, кроме как уехать из страны. Её отъезд «организовали» власти, заявила она.

Позже белорусское информагентство БелТА распространило видеообращение Тихановской, в котором та, читая речь с листа, призвала белорусов прекратить протесты и не оказывать сопротивления силовикам. Сторонники оппозиции пришли к выводу, что она сделала это под давлением, когда накануне отъезда в течение нескольких часов её не выпускали из здания Центризбиркома. Позднее председатель ЦИК Лидия Ермошина подтвердила, что Тихановская записала видеообращение в её кабинете под присмотром силовиков.

В другом видеообращении, которое записала сама Тихановская, она объяснила свой отъезд беспокойством за семью и заявила, что сдалась под давлением обстоятельств.

В Белоруссии уже почти два месяца продолжаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигравшего президентские выборы Александра Лукашенко. Люди требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и массовыми задержаниями. В частности, 29 сентября во время протестной акции на территории микрорайона Лебяжий силовики использовали слезоточивый газ, из-за чего мог пострадать ребёнок, который присутствовал на мероприятии, писал NEWS.ru.