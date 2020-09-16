Песков высказался по поводу гарантий для Лукашенко от Тихановской

https://static.news.ru/photo/283aa372-f807-11ea-8a39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Кремле не собираются реагировать на заявление экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которая допустила возможность предоставления гарантий безопасности Александру Лукашенко в случае его добровольного отказа от власти.

Мы никак бы не хотели на это реагировать. Я могу лишь ещё раз повторить, что Лукашенко является легитимным президентом Белоруссии. Не думаю, что он нуждается в каких-то гарантиях безопасности у себя в стране. А в остальном это всё внутреннее дело Белоруссии, — заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сегодня Тихановская заявила журналистам, что вопрос гарантий безопасности Лукашенко в настоящее время является обсуждаемым. По её словам, вероятность их предоставления есть, если тот уйдёт «мирно и по-человечески». Политик подчеркнула, что в случае передачи власти мирным путём нынешний президент получит «даже больше», чем просто гарантии. Что именно имелось в виду под этой формулировкой, экс-кандидат на пост главы государства не уточнила.

В Белоруссии уже больше месяца продолжаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигрывавшего президентские выборы Александра Лукашенко. Люди требуют прекратить милицейский произвол и начать расследование фактов насилия над протестующими. Также демонстранты считают, что президентские выборы на самом деле выиграла Светлана Тихановская. После их проведения она и ряд других лидеров оппозиции были вынуждены покинуть страну.

Как ранее передавал NEWS.ru, Тихановская написала статью, в которой изложила дальнейшие планы оппозиции.