Очевидцы рассказали о стреляющих по окнам гаишниках в Минске

Согласно свидетельствам с места событий, в минском микрорайоне Грушевка раздаются выстрелы.
Как
Ранее силовики в столице Белоруссии начали задерживать женщин, собравшихся у места, где 10 августа погиб участник акций протеста, сообщал NEWS.ru.
В Белоруссии в течение нескольких дней проходят массовые несанкционированные протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.
По предварительным данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко
Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями. Силовики применяют водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших.
Следственный комитет республики возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и насилии по отношению к полицейским.
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