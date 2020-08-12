Очевидцы рассказали о стреляющих по окнам гаишниках в Минске

https://static.news.ru/photo/67ff6af0-dcc9-11ea-a08b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Согласно свидетельствам с места событий, в минском микрорайоне Грушевка раздаются выстрелы.

Как передаёт Onliner со ссылкой на очевидцев, люди вышли на балконы многоквартирных домов на проспекте Дзержинского и давали подсказки протестующим, которые перекрывали движение. Некоторое время спустя по полосе встречного движения проехала машина ГАИ и два автобуса с тонированными стёклами. Техника остановилась на тротуаре, вышедшие из машин милиционеры направили оружие на балконы и открыли огонь, как говорят свидетели.

Ранее силовики в столице Белоруссии начали задерживать женщин, собравшихся у места, где 10 августа погиб участник акций протеста, сообщал NEWS.ru.

В Белоруссии в течение нескольких дней проходят массовые несанкционированные протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.

По предварительным данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали чуть более 80% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — около 10%.

Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями. Силовики применяют водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших.

Следственный комитет республики возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и насилии по отношению к полицейским.