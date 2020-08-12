Несколько станций метро снова закрыли в Минске

https://static.news.ru/photo/2dacd968-dcb1-11ea-a1ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Antares 610/CC BY-SA 3.0/wikimedia.org

В Минске 12 августа закрыли четыре станции метрополитена.

В 17:35 на вход и выход в целях обеспечения безопасности пассажиров закрыты станции «Октябрьская», «Купаловская», «Площадь Ленина», «Площадь Победы», говорится в сообщении Минского метрополитена, на которое ссылается Tut.by.

Уточняется, что поезда на этих станциях следуют без остановки.

Накануне семь станций Минского метрополитена прекратили работу. Была остановлена работа станций «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Купаловская», «Немига», «Фрунзенская», «Молодёжная» и «Пушкинская».

Во время предыдущих акций протеста в белорусской столице центральные станции подземки также закрывали на вход и выход.

В Белоруссии с 9 августа проходят протестные акции. Их участники недовольны результатами прошедших в стране президентских выборов. Согласно данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. На втором месте Светлана Тихановская — 10,09%. Остальные трое кандидатов — Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень — смогли заручиться поддержкой не более 2% избирателей каждый.

Силовики разгоняют протестующих с помощью водомётов, светошумовых гранат, резиновых пуль и слезоточивого газа. В общей сложности они задержали более двух тысяч демонстрантов.

А 10 августа в ходе протестов погиб человек. По версии силовиков, он пытался бросить гранату в сторону сотрудников правоохранительных органов, она взорвалась в его руке. Сторонники оппозиции считают, что он погиб от брошенной силовиками светошумовой гранаты, писал NEWS.ru.