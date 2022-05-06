«Не знаем, что делать дальше»: мать Сапеги высказалась о приговоре дочери

Гражданка РФ Софья Сапега во время оглашения приговора в Гродненском областном суде / Фото Леонид Щеглов/БелТА/ТАСС

Семья россиянки Софьи Сапеги, которую Гродненский облсуд в Белоруссии приговорил к шести годам заключения, сейчас не знает, что делать дальше, рассказала мать девушки Анна Дудич RTVI. Она отметила, что приговор можно будет обжаловать в течение десяти дней.

Мы только сейчас вышли с заседания. Мне комментировать тут абсолютно нечего, это всё без комментариев. Если вы имеете ребенка, то, я думаю, вы должны меня понять. Наши действия тоже пока не определены, мы не знаем, что будем делать дальше. Пока мы только вышли из суда. Как мы поняли в суде, приговор можно обжаловать в течение десяти дней, — сказала Дудич.

Она добавила, что общения с дочерью нет с октября 2021 года, даже писем. Софью удалось увидеть только на суде 28 марта и сегодня, 6 мая.

Софья Сапега будет отбывать наказание в колонии общего режима. Её судили за ведение Telegram-канала с личными данными силовиков республики.

Девушку задержали 23 мая 2021 года после экстренного приземления в Минске самолёта Ryanair, на котором она летела из Афин в Вильнюс вместе с бывшим главредом Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Этот канал признали в Белоруссии экстремистским. Сапега призналась, что якобы вела Telegram-канал, в котором публиковались личные данные белорусских силовиков.

Ей были предъявлены обвинения по нескольким статьям УК, таким как разжигание социальной вражды и розни, преступление против информационной безопасности, правил обращения с личными данными, угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов.