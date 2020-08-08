«Не был бы так однозначен»: Лукашенко надеется, но не уверен в победе

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В случае, если средства массовой информации будут работать на дестабилизацию Белоруссии, они получат «мгновенный ответ» на свои действия, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Если будете бороться против страны, пытаться ввергнуть страну в хаос и дестабилизировать, вы получите мгновенный ответ, — сказал белорусский лидер журналистам. Президентские выборы проходят в Белоруссии 9 августа. Кандидатами на...