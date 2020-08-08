Страны СНГ

«Не был бы так однозначен»: Лукашенко надеется, но не уверен в победе

12:52, 09 августа 2020 12
Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Белорусский лидер Александр Лукашенко, который в случае своей победы в борьбе за главный пост в республике пойдёт уже на шестой президентский срок, заявил, что надеется выиграть выборы.

О том, что касается уверенности в своей победе, я бы не был так однозначен. Я надеюсь!, — сказал он.

Данное заявление Лукашенко сделал в ответ на вопрос журналистов на избирательном участке, где отдал свой голос на выборах президента Белоруссии, передаёт ТАСС. 

Президентские выборы проходят в Белоруссии 9 августа. Кандидатами на пост президента зарегистрированы пять человек, включая действующего главу страны Александра Лукашенко.

Главным конкурентом белорусского лидера на выборах стала Светлана Тихановская, которая баллотируется вместо своего арестованного мужа — оппозиционера и блогера Сергея Тихановского. В качестве кандидатов также зарегистрированы экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев. Других главных соперников Лукашенко до выборов не допустили. Виктора Бабарико задержали, а Валерий Цепкало эмигрировал.

Как писал NEWS.ru, выборы президента Белоруссии признаны состоявшимися. Явка избирателей превысила 54%, сообщает ЦИК республики.

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