«Не был бы так однозначен»: Лукашенко надеется, но не уверен в победе

Белорусский лидер Александр Лукашенко, который в случае своей победы в борьбе за главный пост в республике пойдёт уже на шестой президентский срок, заявил, что надеется выиграть выборы.
О том, что касается уверенности в своей победе, я бы не был так однозначен. Я надеюсь!, — сказал он.
Данное заявление Лукашенко сделал в ответ на вопрос журналистов на избирательном участке, где отдал свой голос на выборах президента Белоруссии,
Президентские выборы проходят в Белоруссии 9 августа. Кандидатами на пост президента зарегистрированы пять человек, включая действующего главу страны Александра Лукашенко.
Главным конкурентом белорусского лидера на выборах стала Светлана Тихановская, которая баллотируется вместо своего арестованного мужа — оппозиционера и блогера Сергея Тихановского. В качестве кандидатов также зарегистрированы экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев. Других главных соперников Лукашенко до выборов не допустили. Виктора Бабарико задержали, а Валерий Цепкало эмигрировал.
Как писал NEWS.ru, выборы президента Белоруссии признаны состоявшимися. Явка избирателей превысила 54%, сообщает ЦИК республики.
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