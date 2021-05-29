Названа дата азербайджано-турецких военных переговоров

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Максим Землянский NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Белорусские силовики предъявят обвинение гражданке России Софии Сапеге, задержанной в Минске вместе с оппозиционером Романом Протасевичем, в понедельник, 31 мая. Об этом в разговоре с журналистами сообщил адвокат девушки Александр Филанович. Его слова передаёт ТАСС.

По словам юриста, обвинение россиянке предъявят 31 мая после обеда. Также в этот день будет повторно рассмотрена жалоба на задержание Сапеги, — подчеркнул Филанович. 23 мая в минском аэропорту экстренно...