Названа дата азербайджано-турецких военных переговоров

Заседание Азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня состоится 3 июня в Баку, сообщили NEWS.ru в Минобороны Азербайджана.
3 июня в Баку начнёт работу 13-е заседание Азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня. На заседании будет обсуждено нынешнее состояние двустороннего сотрудничества в области безопасности, в военной, военно-технической, военно-медицинской, военно-образовательной, военно-промышленной и других сферах, — сообщили в военном ведомстве.
Баку и Анкара также обсудят вопросы расширения сотрудничества в военной и оборонной сферах.
Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит с визитом Азербайджан в ближайшие недели.
Издание «Репорт» отмечает, что в последние дни на высшем уровне между Баку и Анкарой ведутся дискуссии о том, как планировать восстановительные и реставрационные работы на освобождённых территориях Азербайджана. Стороны приходят к выводу, что кроме инфраструктурных и реконструкционных работ, на этих землях стоит провести реставрацию археологических памятников и тех, которые имеют культурное и историческое значение.