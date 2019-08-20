Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев написал песню о своей родине и записал к ней видеоклип. Ролик он выложил в свой Instagram.
Я побывал во многих странах. Но ни одна из них не сравнится с моей родной казахской землёй, с тремя холмами у подножия Алатау. Здесь прошло моё детство, здесь мои корни, — написал он.
Текст песни экс-президент написал сам, а музыку к его словам создал композитор Алтынбек Коразбаев, сообщает ТАСС.
Ранее News.ru сообщал, что президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов со своим внуком Керимгулы прочитал рэп, посвящённый ахалтекинскому жеребёнку по прозвищу Ровач. В переводе с туркменского это означает Благополучный.