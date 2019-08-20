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Экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву вручили официальное уведомление о подозрении в преступлении. Ему вменяют совершение коррупционных действий в интересах организованной преступной группы, а также «подстрекательство».

Из материалов досудебного производства по незаконному освобождению Азиза Батукаева, которое расследует Следственная служба МВД, выделены материалы и переданы в Военную прокуратуру Киргизии, — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе генеральной прокуратуры республики....