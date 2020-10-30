Начальником минской милиции назначен Михаил Гриб

https://static.news.ru/photo/ea1f9a1c-1abf-11eb-aa85-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко и Михаил Гриб Фото: president.gov.by

Новым главой ГУВД Минска был назначен Михаил Гриб после того, как бывший глава полиции белорусской столицы Иван Кубраков занял пост министра внутренних дел страны.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 30 октября представил новых министра и главу ГУВД Минска коллективу министерства внутренних дел, пишет ТАСС.

Михаил Гриб 1980 года рождения отучился в Академии МВД и Академии управления при президенте Белоруссии. С мая 2017 года он занимал должность замглавы ГУВД Мингорисполкома.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко уволил главу МВД Юрия Караева. Караев был министром внутренних дел с июня 2019 года. Новым главой МВД назначен Иван Кубраков.

Накануне отставки экс-министр рассказал в одном из интервью, что не видит ничего страшного в возможности применения боевого оружия в отношении протестующих.

В Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста. Вышедшие на улицы люди считают, что прошедшие в стране президентские выборы были сфальсифицированы и победу на них одержал не Александр Лукашенко, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.

Демонстрации часто сопровождаются жестокими разгонами и задержаниями. В результате несколько человек погибли, сотни получили серьёзные травмы. Европа поддержала белорусскую оппозицию, Россия, в свою очередь, считает Лукашенко легитимным президентом.

27 октября Лукашенко сообщил, что лично отдал приказ о разгоне акции протеста в Минске 25 октября, когда силовиками против демонстрантов были применены спецсредства, включая светошумовые гранаты, писал NEWS.ru.