Нацгвардия задержала двоих мужчин с боевыми гранатами в центре Киева

https://static.news.ru/photo/8ea740f2-9a05-11eb-990a-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Chaplygin/Global Look Press

Двое мужчин с признаками алкогольного опьянения были задержаны сотрудниками Украиной Нацгвардии и Нацполиции возле станции метро «Майдан Незалежности» в центре Киева. У злоумышленников были обнаружены боевые гранаты.

Оружие было найдено у мужчин при проверке личных вещей. Чтобы выяснить, боевые это гранаты или муляжи, к месту прибыли специалисты.

На место происшествия гвардейцы вызвали следственно-оперативную группу Нацполиции Украины и взрывотехников. Сейчас полицейские проверяют и устанавливают происхождение боеприпасов. Взрывотехниками были обнаружены боевые гранаты Ф1 и РГД-5, — сообщает пресс-служба Нацгвардии.

По этому инциденту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 263 УК Украины — незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами. Задержанным может грозить до семи лет лишения свободы.

Ранее NEWS.ru писал, что армия Великобритании перешла в режим повышенной готовности из-за передвижений российских войск у границы Украины. В Минобороны страны и в правительстве озабочены возможной агрессией военных РФ.