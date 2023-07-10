На выборах в Узбекистане победил Мирзиёев: что это значит для России Внеочередные президентские выборы завершились победой действующего главы государства

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

По данным республиканского центризбиркома, за Мирзиёева отдали голоса более 87% всех избирателей

В Узбекистане состоялись досрочные президентские выборы. Победу одержал действующий глава государства Шавкат Мирзиёев. По данным центральной избирательной комиссии Узбекистана, явка составила около 80%. Зачем Узбекистану понадобились досрочные выборы, что о них говорят эксперты и как итоги выборов отразятся на отношениях центральноазиатской страны с Россией — в материале NEWS.ru.

Сколько голосов получил Мирзиёев

Действующий президент республики Шавкат Мирзиёев переизбран на третий срок. По данным республиканского центризбиркома, за него отдали голоса более 87% всех избирателей.

«В соответствии с законодательством кандидат, набравший 50% голосов плюс 1 голос, считается избранным главой государства. Поскольку Шавкат Мирзиёев, по предварительным данным, набрал 87,05% голосов, по закону он избран президентом», — заявил председатель избирательной комиссии Зайниддин Низамходжаев.

Фото: Пресс-служба президента Узбекистана/РИА Новости Шавкат Мирзиёев

Заместитель председателя Верховного суда Узбекистана Халилло Тураходжаев подтвердил, что президентские выборы прошли в соответствии с законом.

«Выборы президента прошли в соответствии с существующим национальным законодательством», — сказал Тураходжаев.

Он добавил, что в суды страны не поступало никаких жалоб, связанных с процессом голосования или организацией выборов.

Сколько избирателей поддержали остальных кандидатов

В выборах приняли участие и несколько кандидатов от оппозиции, но они не смогли составить конкуренцию действующему главе государства.

Так, кандидат от социал-демократической партии «Адолат» («Справедливость») Робахон Махмудова получила 4,43% голосов, лидер Народно-демократической партии Улугбек Иноятов — 4,02%, а глава Экологической партии Абдушукур Хамзаев — 3,74%.

Как в СНГ отреагировали на выборы в Узбекистане

Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев заявил, что наблюдатели организации посетили более 800 участков и «получили обстоятельную картину процесса голосования».

«Выборы были прозрачными, открытыми, справедливыми и соответствовали принципам проведения демократических выборов. У нас нет никаких сомнений, что выводы объективны», — сказал Лебедев.

Как победу Мирзиёева прокомментировали в России

Президент России Владимир Путин поздравил Мирзиёева с победой и заявил, что высоко ценит стремление президента Узбекистана к укреплению стратегического партнерства между двумя странами.

Заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев отметил хорошую организацию на избирательных участках и признал, что в некоторых аспектах России стоит перенять опыт Узбекистана.

«Применяются новые технологии, в частности, как мы его называем, электронный список избирателей. Очень аккуратно, очень корректно. На мой взгляд, это необходимо поисследовать, посмотреть. Мы много в этом направлении в России делаем, но учиться никогда не грешно», — отметил Булаев.

Фото: kremlin.ru Президент России Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев

Зачем Мирзиёеву понадобились досрочные выборы

«По инициативе президента были произведены существенные изменения в конституции, в том числе был увеличен срок пребывания президента у власти», — рассказал NEWS.ru замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Эксперт считает, что посредством проведения досрочных выборов глава Узбекистана хотел убедиться в поддержке народа.

Политолог, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Александр Перенджиев объяснил NEWS.ru, что Узбекистан «давно находится на перепутье и ищет свое место в Центральной Азии, на постсоветском пространстве и в целом в современной мировой политике».

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

«Сейчас там как раз проходит перезагрузка политической системы и политического режима. Нужно четко обозначить внутренние ценности, принять решение, куда дальше двигаться Узбекистану. Именно для этого президенту сейчас нужна поддержка народа», — пояснил эксперт.

По словам Перенджиева, досрочными выборами Мирзиёев хотел проверить, действительно ли узбекский народ согласен с его видением будущего страны.

Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД РФ Александр Князев рассказал NEWS.ru, что досрочные выборы были нужны президенту, чтобы получить новый кредит доверия от населения.

«Фактически в Узбекистане принята новая конституция, изменились многие отношения между ветвями власти и полномочия президента. Идущие сейчас в стране реформы могут включать и непопулярные меры, поэтому кредит доверия надо подтвердить», — пояснил Князев.

Что изменится в отношениях Узбекистана и России

Владимир Жарихин отмечает, что президент Узбекистана хорошо относится к России и, вероятно, сохранит это отношение и после переизбрания. Он добавил, что сейчас между двумя странами «процветают конструктивные взаимоотношения», в том числе в области поддержания стабильности в центральноазиатском регионе.

Фото: kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

«А еще Узбекистан не присоединился к санкциям против России и поэтому у нас развивается торговая область. Я думаю, каждый, кто ходит в магазин, видит там немало узбекских фруктов и овощей», — напомнил Жарихин.

Политолог Александр Перенджиев уверен, что обновление власти в Узбекистане приведет к сближению с Россией и улучшению двусторонних отношений, особенно в области экономики и безопасности.

Эксперт уверен, что теперь Узбекистан будет занимать более четкую позицию на внешнеполитической арене, в том числе в международных организациях, вроде ШОС и СНГ, в которые входит и Россия.

«Узбекистан очень важен для России в том числе для выстраивания отношений с другими восточными странами, вроде Афганистана, Туркменистана и Турции», — заключил эксперт.

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