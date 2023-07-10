Путин поздравил Мирзиеева с переизбранием президентом Узбекистана

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с победой на прошедших в республике выборах. В поздравительной телеграмме, выдержки из которой опубликованы на сайте Кремля, российский лидер отметил, что высоко ценит стремление Мирзиеева на укрепление стратегического партнерства двух стран.

Убедительная победа на выборах подтверждает ваш высокий политический авторитет, свидетельствует о широкой народной поддержке проводимого вами курса масштабных преобразований, направленных на дальнейшее динамичное развитие страны, упрочение ее международных позиций, защиту прав и интересов граждан, — говорится в телеграмме.

Путин выразил уверенность, что совместными усилиями Россия и Узбекистан обеспечат наращивание взаимовыгодного сотрудничества двусторонних связей и координацию в региональных и международных делах. Президент РФ пожелал коллеге крепкого здоровья, благополучия и успехов в работе.

Ранее председатель ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев объявил, что Мирзиеев, по предварительным данным, набрал на досрочных президентских выборах 87,05% голосов. Голосование состоялось 9 июля, явка избирателей превысила 70%. После изменений конституции срок полномочий президента в Узбекистане увеличили с пяти до семи лет.