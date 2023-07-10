Назван новый президент Узбекистана Мирзиеев победил на выборах президента Узбекистана

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев

Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, по предварительным данным ЦИК, набрал на выборах 87,0% голосов, сообщил на брифинге председатель ЦИК республики Зайниддин Низамходжаев. По его словам, которые приводит ТАСС, согласно закону Мирзиеев переизбран на третий срок.

В соответствии с законодательством кандидат, набравший 50% голосов плюс 1 голос, считается избранным главой государства. Поскольку Шавкат Мирзиеев, по предварительным данным, набрал 87,05% голосов, по закону он избран президентом, — сказал Низамходжаев.

Кандидат от социал-демократической партией «Адолат» («Справедливость») Робахон Махмудова, о предварительным результатам 4,43%, лидер Народно-демократической партии Улугбек Иноятов — 4,02% голосов, глава Экологической партий Абдушукур Хамзаев — 3,74%.

О досрочных президентских выборах в Узбекистане было объявлено 8 мая. В них участвуют четыре кандидата: действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, первый заместитель председателя Верховного суда Узбекистана Робахон Махмудова, заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса (парламента) Улугбек Иноятов и председатель исполкома Экологической партии Узбекистана Абдушукур Хамзаев.