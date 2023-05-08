В Узбекистане проведут досрочные президентские выборы

Фото: president.uz

Шавкат Мирзиёев

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ о проведении досрочных выборов главы государства. Об этом он сообщил в ходе встречи с главами палат парламента, политических партий, органов судебной и исполнительной власти, а также представителями общественности, видео выступления размещено в Telegram-канале президента Узбекистана. По закону Мирзиеев может вновь баллотироваться на пост главы страны.

Пользуясь полномочиями, предоставленными президенту страны статьей 128 обновленной Конституции я подписал второй важный указ. Согласно ему, президентские выборы в нашей стране пройдут досрочно, — заявил Мирзиеев.

Действующий президент занял свой пост на внеочередных выборах в декабре 2016 года — через три месяца после смерти первого главы государства Ислама Каримова, руководившего республикой с 1989 года.

Мирзиеев ранее заявил, что мир переживает период «исторического разлома». По словам главы республики, начинается новая непредсказуемая эпоха. Он назвал глубокий кризис доверия на глобальном уровне причиной сбоя современной системы международного сотрудничества. По его словам, недоверие участников мировой политики приводит к геополитическим противостояниям и взаимному отчуждению, что осложняет восстановление мировой экономики и глобальных цепочек поставок.