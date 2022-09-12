Мирзиеев заявил о наступлении новой непредсказуемой эпохи Глава Узбекистана Мирзиеев заявил о начале новой непредсказуемой эпохи

Фото: Kremlin Pool/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев

Мир переживает период «исторического разлома», заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в статье, посвященной предстоящему саммиту Шанхайской организации сотрудничества. По словам главы республики, начинается новая непредсказуемая эпоха. Он также рассказал о необходимости налаживания конструктивного диалога и развития сотрудничества для преодоления кризиса доверия в мировом масштабе, пишет EADaily.

Председательство Узбекистана в ШОС выпало на динамичный, весьма насыщенный различными событиями и тенденциями период — период «исторического разлома», когда заканчивается одна эпоха и начинается другая — пока еще непредсказуемая и неизвестная, — отметил политик.

Мирзиеев считает глубокий кризис доверия на глобальном уровне причиной сбоя современной системы международного сотрудничества. По его словам, недоверие участников мировой политики приводит к геополитическим противостояниям и взаимному отчуждению, что осложняет восстановление мировой экономики и восстановление глобальных цепочек поставок.

Продолжающиеся в разных точках мира вооруженные конфликты дестабилизируют торговые и инвестиционные потоки, усугубляют проблемы обеспечения продовольственной и энергетической безопасности. <...> В этих условиях очевидно: ни одна страна не может надеяться на то, что ей удастся избежать этих глобальных рисков и вызовов или справиться с ними в одиночку, — утверждает президент Узбекистана.

Выход из опасной мировой ситуации, по мнению Мирзиеева, только один — установление конструктивного диалога и многостороннего сотрудничества, основанного на уважении интересов каждого. Президент напомнил, что ШОС — крупнейшая в мире региональная организация, объединившая огромное географическое пространство и около половины населения планеты. По его словам, именно внеблоковый статус организации и уважение суверенитета всех ее участников делает ШОС успешной международной организацией.

Ранее сообщалось, что в ходе заседания совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде 15 и 16 сентября президент России Владимир Путин встретится для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. По словам помощника российского лидера по международным делам Юрия Ушакова, встреча будет носить весьма важный характер.