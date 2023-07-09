Выборы президента в Узбекистане признали состоявшимися

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Досрочные выборы президента Узбекистана, которые проходят 9 июля, были признаны состоявшимися, сообщил заместитель председателя ЦИК Бахром Кучкаров. По его словам, которые приводит РИА Новости, явка избирателей на 11:00 по местному времени (09:00 мск) составила 33,54%.

По данным электронной системы, фиксирующей явку избирателей, на 11:00 на избирательные участки пришло 6 463 874 избирателя, или 33,54% от общего списка, — сказал он.

В соответствии с законодательством для признания выборов состоявшимися необходимо, чтобы проголосовали 33% зарегистрированных избирателей. Избирательные участки закроются в 20:00 (18:00 мск).

Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД РФ Александр Князев ранее рассказал, что досрочные президентские выборы нужны президенту республики Шавкату Мирзиёеву, чтобы получить новый кредит доверия от населения. При этом он называет нынешние выборы «скучными», поскольку альтернативных кандидатов «не видно и не слышно».

О досрочных президентских выборах в Узбекистане было объявлено 8 мая. В них участвуют четыре кандидата: действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, первый заместитель председателя Верховного суда Узбекистана Робахон Махмудова, заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса (парламента) Улугбек Иноятов и председатель исполкома Экологической партии Узбекистана Абдушукур Хамзаев.