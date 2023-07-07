Востоковед объяснил, зачем нужны досрочные выборы в Узбекистане Востоковед Князев: на выборах лидеру Узбекистана нужен новый кредит доверия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Досрочные президентские выборы в Узбекистане, которые пройдут 9 июля, нужны президенту республики Шавкату Мирзиёеву, чтобы получить новый кредит доверия от населения, рассказал NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД РФ Александр Князев. При этом он называет нынешние выборы «скучными», поскольку альтернативных кандидатов «не видно и не слышно».

Фактически в Узбекистане принята новая конституция, изменились многие отношения между ветвями власти и полномочия президента. Идущие сейчас в стране реформы могут включать и непопулярные меры, поэтому кредит доверия надо подтвердить, — пояснил Князев.

Он также напомнил, что год назад северный регион Узбекистана Каракалпакию охватили волнения, связанные с тем, что из описания Республики Каракалпакстан в новом варианте конституции Узбекистана было удалено слово «суверенная». Однако сейчас этот регион вряд ли вызовет новую напряженность в стране, полагает эксперт.

Вопрос недовольства в Каракалпакии снят на очень большую перспективу. Там после протестов запустили процесс социально-экономических преобразований. До сих пор неясно, был ли конфликт в прошлом году глупостью или провокацией, о которой стали шуметь, в том числе и за рубежом. Но в любом случае сейчас социально-экономические программы активизированы, влиты дополнительные деньги из Ташкента. Участники волнений наказаны, но сейчас идет смягчение наказаний, некоторым из осужденных снижают сроки, — напомнил Князев.

О досрочных президентских выборах в Узбекистане было объявлено 8 мая. Накануне голосования в них участвуют четыре кандидата: действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, первый заместитель председателя Верховного суда Узбекистана Робахон Махмудова, заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса (парламента) Улугбек Иноятов и председатель исполкома Экологической партии Узбекистана Абдушукур Хамзаев.