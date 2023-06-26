В Узбекистане опровергли сообщения об отправке военных на помощь России В Минобороны Узбекистана опровергли отправку военных в Россию из-за попытки мятежа

Фото: Ульяна Соловьева/РИА Новости

Военнослужащий Узбекистана

Информация о том, что Узбекистан направил военнослужащих в Россию для оказания помощи в связи с попыткой мятежа ЧВК «Вагнер», не соответствует действительности, сообщили в Минобороны республики. В ведомстве отметили, что политика страны в области обороны основывается на принципе невмешательства во внутренние дела других государств.

В социальных сетях распространяются сообщения о том, что военнослужащие Республики Узбекистан находятся на территории полигона для оказания помощи Российской Федерации, но им отказали в выезде из-за изменившейся ситуации. Эти сообщения не соответствует действительности, — сообщили в ведомстве.

В ночь на 24 июня бойцы ЧВК «Вагнер» вошли в Ростовскую область и заняли штаб Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону. По городу передвигались вооруженные люди без опознавательных знаков, а на границах города возводились блокпосты.

Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с российским лидером Владимиром Путиным провел переговоры с Пригожиным. Бизнесмен согласился на предложение остановить продвижение бойцов группы «Вагнер» по российской территории и предпринять дальнейшие шаги по деэскалации.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело против Пригожина будет прекращено. По его словам, бизнесмен покинет Россию и отправится в Белоруссию. Пресс-секретарь российского президента добавил, что посреднические усилия Лукашенко были реализованы с целью избежать кровопролития, внутренней конфронтации и столкновений с непредсказуемыми результатами.