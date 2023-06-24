В Ростов введена военная техника: фото попытки вооруженного мятежа

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Обстановка в Ростове-на-Дону

В ночь на 24 июня колонна военной техники проехала по улицам Ростова-на-Дону. Участники попытки вооруженного мятежа — бойцы ЧВК «Вагнер», связанной с предпринимателем Евгением Пригожиным, перекрыли проезд к Буденновскому проспекту и заблокировали пеший проход по Пушкинской улице, где расположен штаб ЮВО.

Очевидцы сообщили также о людях в военной форме без опознавательных знаков в районе главка МВД, УФСБ, городской администрации и одного из отделов полиции. Власти попросили жителей по возможности не покидать дома и не поддаваться панике.

Кроме того, из-за колонны военной техники ограничено движение по трассе М-4 «Дон», из-за чего образовалась многокилометровая пробка. «Автодор» попросил выбирать пути объезда. Очевидцы пожаловались, что приходится идти пешком до ближайших магазинов за водой, а на заправках образовались очереди. В Росавтодоре также сообщили, что северный проезд к Ростову-на-Дону и дороги к административным границам с ЛНР и ДНР перекрыты.

Также в регионе отменили все массовые мероприятия и изменили схему движения транспорта. Президент Владимир Путин назвал ситуацию в городе сложной и пообещал принять меры для ее стабилизации.

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