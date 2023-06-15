Стали известны цены на отдых в Узбекистане Министерство культуры и туризма Узбекистана: россияне смогут снять жилье в стране за 800 рублей в сутки

Фото: Xinhua/Global Look Press

Площадь Регистан в Самарканде

При посещении Узбекистана туристы смогут снять жилье в гостевом доме за $10 (~800 рублей), рассказал NEWS.ru на полях российского форума «Путешествуй!» начальник управления креативных проектов Министерства культуры и туризма республики Шухрат Исакулов. По его словам, за последнее время в стране было отстроено более трех тысяч гостевых домов для удобства туристов.

Мы создали более 3200 гостевых домов, средняя стоимость проживания в них — около $10. Это по российским рублям будет, наверное, где-то 700–800 рублей за сутки проживания, — сказал представитель министерства.

Что касается питания, Исакулов рассказал, что в Узбекистане можно будет заказать плов по цене около $2 (~160 рублей) за порцию. Он отметил, что блюдо готовится из натуральных продуктов без химии.

Ранее в пресс-службе сервиса для туристов «Слетать.ру» заявили, что, несмотря на резкий рост курса доллара до 84,5 рубля, для россиян еще доступны выгодные туры за рубеж. Среди предлагаемых направлений есть Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд, Шри-Ланка, Катар и даже Мальдивы.