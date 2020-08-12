МВД Белоруссии отредактировало сообщение о применении оружия в Бресте

https://static.news.ru/photo/56a326e6-dcb2-11ea-83c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: mvdgovby/facebook.com

Министерство внутренних дел Белоруссии изменило заявление в своём официальном Telegram-канале о стрельбе по участникам акции протеста в Бресте.

Ранее в сообщении говорилось, что «для защиты жизни и здоровья сотрудников огнестрельное оружие было применено на поражение», также уточнялось, что один из протестующих получил ранение. В новой редакции пресс-служба МВД убрала слово «огнестрельное». Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова утверждает, что на милиционеров напали граждане с арматурой, а выстрелы в воздух не смогли остановить нападавших.

Акции протеста в Белоруссии проходят с воскресенья, 9 августа, когда в стране прошли выборы президента. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, его основная соперница Светлана Тихановская — 10,09%. Тихановская и её штаб отказались признавать итоги выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства — дубинки, светошумовые гранаты, резиновые пули. К 12 августа число задержанных в ходе акций достигло шести тысяч, передавал NEWS.ru.