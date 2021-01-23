Молдавия получила документы для регистрации российской вакцины «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/a173b74e-5cb9-11eb-8303-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кишинёв получил от Москвы пакет документов для ускоренной регистрации российского препарата для вакцинации от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил в пятницу лидер Партии социалистов, бывший президент Молдавии Игорь Додон.

Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook.

20 января российский фонд прямых инвестиций передал молдавской стороне весь пакет документов для ускоренной регистрации вакцины «Спутник V». В случае получения регистрации российская сторона готова поставить до 100 тысяч доз вакцины до конца января. Остальной необходимый для страны объём поступит в течение четырёх-шести месяцев, — сказал Додон.

Национальную программу по вакцинации утвердили в Молдавии на прошлой неделе. Первую партию вакцины пообещал передать Кишинёву президент Румынии Клаус Йоханнис, но пока не ясно, будет ли это Pfizer или Moderna. На первом этапе вакцину получат медработники, затем наступит очередь пожилых граждан, госслужащих, на третьем этапе — остального населения.

Число заразившихся коронавирусом в стране накануне превысило 154 788 (4,4% населения страны), из которых около 144 тыс. граждан уже выздоровели, скончались 3315.

Ранее в Германии назвали условия регистрации «Спутника V» в Евросоюзе. Необходимым пунктом является предоставление результатов третьей фазы испытаний, сообщал NEWS.ru.