Минимум двух участников протестов повторно задержали в Минске

https://static.news.ru/photo/ad9d30a0-deff-11ea-9712-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sputnik/РИА Новости

По меньшей мере двух участников акций протеста повторно задержали в центре изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске, куда они приехали, чтобы забрать документы.

Повторно задерживают участников акции. Стало известно минимум о двух подобных случаях. Семьи с задержанными приехали в центр изоляции правонарушителей, чтобы забрать документы. На территорию зашли трое мужчин, вышел только один, — передаёт «Sputnik Беларусь».

Через час стало известно, что Сергея Калесникевича и Никиту Селезня увезли в Московское РУВД Минска, уточняет издание. Однако там сообщили, что таких людей к ним не поступало. Родители пытаются выяснить причину повторного задержания. Они подали заявление о пропаже человека.

Ранее задержанные, которых начали отпускать из ИВС в Минске, рассказали о творящемся там беспределе со стороны силовиков. Омоновцы не жалели никого, били дубинками всех подряд, задержанные рассказали о «море крови» в СИЗО. Особенно тяжело пришлось женщинам. Заместитель министра внутренних дел Белоруссии Александр Барсуков отверг обвинения в издевательствах над задержанными во время акций протеста. Он заявил, что с каждым «поговорил лично».

Выборы президента состоялись в Белоруссии 9 августа. После того как были объявлены предварительные данные о победе действующего главы государства Александра Лукашенко, в стране начались волнения. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными. В первые дни протесты сопровождались жёсткими задержаниями. Известно по меньшей мере о двух жертвах. В дальнейшем градус напряжённости снизился, задержанных начали выпускать из изоляторов. В результате 14 августа стало самым мирным днём протестов, писал NEWS.ru.