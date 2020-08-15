МИД РБ заявил о заинтересованности Минска в продолжении диалога с ЕС

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Минск настроен на диалог с Евросоюзом при любых обстоятельствах, в то же время ввод санкций приведёт к «концу политики», заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

Санкции — это конец политики. Поэтому ключевой вопрос сейчас — есть ли у ЕС политика в отношении Беларуси. У нас — есть. Во внешней политике Беларуси Евросоюз однозначно является одним из приоритетных направлений, — отметил Глаз в беседе с РИА Новости.

Ранее главы МИД всех 27 стран Евросоюза назвали выборы в Белоруссии несвободными, несправедливыми и начали изучать возможность введения санкций в отношении ответственных за полицейское насилие. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Центральная избирательная комиссия Белоруссии 14 августа огласила окончательные итоги выборов президента. Победителем признан действующий глава государства Александр Лукашенко. За него, по официальным данным, проголосовали 80,1%, в то время как за главную соперницу белорусского лидера Светлану Тихановскую — 10,1%. Остальные кандидаты набрали менее двух процентов голосов. Против всех, как следует из отчёта ЦИК, высказались 4,59% пришедших на избирательные участки белорусов.

Выборы президента состоялись в республике 9 августа. Сразу же после того как были объявлены предварительные итоги, в стране начались волнения. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными. Протесты сопровождались жёсткими задержаниями. Двое пострадавших в результате уличных столкновений скончались. После этого Белоруссия перешла к стадии подчёркнуто мирных «цветочных бунтов» и забастовкам по всей стране. Работу останавливают как крупные бюджетообразующие заводы, так и небольшие предприятия. К стачке присоединяются деятели культуры, искусства, строители, медики и многие другие, писал NEWS.ru.