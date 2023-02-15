МИД Азербайджана обвинил Армению во вмешательстве в дела страны

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Глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что Армения вмешивается во внутренние дела страны из-за инициативы о включении в проект мирного соглашения пункта о создании международного механизма с целью обсуждения прав и безопасности проживающих в Карабахе армян, передает «Интерфакс-Азербайджан». Дипломат отверг предложение и добавил, что оно не имеет под собой никаких оснований. Он отметил, что Ереван до сих пор не отказался от территориальных претензий к Баку.

Это показывает, что Армения до сих пор не отказалась от территориальных претензий к Азербайджану, вопреки нормам и принципам международного права, а также пражским и сочинским договоренностям, по которым страны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга, — сказал Гаджизаде.

Он напомнил, что Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана. По его словам, права и безопасность жителей армянского происхождения этого региона будут обеспечены в соответствии с Конституцией Азербайджана.

Ранее главы МИД России и Армении Сергей Лавров и Арарат Мирзоян провели телефонные переговоры, в рамках которых обсудили важность скорейшего возобновления работы по осуществлению трехсторонних договоренностей, в том числе согласование параметров мирного договора между Баку и Ереваном.