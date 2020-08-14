Мэр Гродно вышел к протестующим

Жители белорусского города Гродно собрались на акцию протеста на площади Ленина у местного Исполнительного комитета. К людям вышел мэр Мечислав Гой.
Он призвал всех собравшихся к миру, однако не стал давать оценку легитимности прошедших выборов президента,
Что касается задержанных на акциях горожан, то все они будут сегодня отпущены, — подчеркнул политик.
В Белоруссии в течение нескольких дней проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.
По данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко
Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями.
Во время предыдущих акций силовики применяли водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших, как минимум один человек погиб.
Как писал NEWS.ru, 14 августа Тихановская анонсировала создание координационного совета по трансферу власти. После оглашения результатов выборов она заявила о готовности к диалогу с властями и обратилась к международному сообществу с просьбой помочь его организовать.
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