Мэр Гродно вышел к протестующим

https://static.news.ru/photo/52601242-de51-11ea-bf5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виталий Скворцов/ТАСС

Жители белорусского города Гродно собрались на акцию протеста на площади Ленина у местного Исполнительного комитета. К людям вышел мэр Мечислав Гой.

Он призвал всех собравшихся к миру, однако не стал давать оценку легитимности прошедших выборов президента, передаёт «Sputnik Беларусь».

Что касается задержанных на акциях горожан, то все они будут сегодня отпущены, — подчеркнул политик.

В Белоруссии в течение нескольких дней проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.

По данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую —10,1%. Люди уверены, что эти результаты были сфальсифицированы.

Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями.

Во время предыдущих акций силовики применяли водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших, как минимум один человек погиб.

Как писал NEWS.ru, 14 августа Тихановская анонсировала создание координационного совета по трансферу власти. После оглашения результатов выборов она заявила о готовности к диалогу с властями и обратилась к международному сообществу с просьбой помочь его организовать.