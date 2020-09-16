Лукашенко заявил о формировании радикального крыла протестующих

https://static.news.ru/photo/84e4b694-f820-11ea-a6e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с политическим активом сообщил, что организаторы протестов в стране взяли курс на создание радикального крыла протестующих.

Для них разрабатываются пошаговые инструкции и памятки (это вы видите в Интернете тоже), рекомендации по форме одежды и экипировке, способам сопротивления силовикам, изготовлению и использованию коктейлей Молотова, фейерверков, петард. Тиражируются базовые правила поддержания контактов, в том числе в условиях недоступного Интернета или сотовой связи, — заявил глава государства.

По его мнению, в Белоруссии отрабатываются «гонконгские» технологии «одновременного сбора в обозначенных местах, спонтанной смены маршрутов, синхронных действий протестующих».

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста не согласных с итогами выборов президента, на которых, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко. Их участники считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы. Также люди выступают против милицейского произвола и требуют привлечь к ответственности виновных в насилии над гражданами.

Наблюдатели не раз отмечали, что белорусский протест пока выглядит одним из самых культурных. Широкую известность получили случаи, когда люди после масштабных акций убирали за собой мусор и снимали обувь перед тем, как встать на уличную скамейку.

Сам Лукашенко считает, что протесты инспирированы извне, «кукловоды» находятся на Западе, в частности в Литве, Польше и на Украине. Эти страны, убеждён глава государства, хотят захватить и развалить Белоруссию. Сегодня он заявил, что нынешний сценарий протестов в республике на Западе готовили десять лет. Этим занимались США и их «сателлиты», писал NEWS.ru.