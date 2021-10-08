Лукашенко заявил, что не встанет на колени

Фото: president.gov.by

В отношении ряда сотрудников компании «Тут Бай Медиа», которой принадлежал новостной портал TUT.BY, возбуждено уголовное дело о разжигании вражды. Об этом говорится в Telegram-канале Следственного комитета Белоруссии.

Отмечается, что ещё одно уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 130 Уголовного кодекса Белоруссии (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, совершённое группой лиц). Ранее сообщалось,...