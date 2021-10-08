Лукашенко заявил, что не встанет на колени

Ситуацию в Белоруссии пытаются расшатать с помощью санкций, поэтому необходимо укреплять экономику. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на собрании представителей Белорусского республиканского союза потребительских обществ. Он отметил, что не встанет на колени перед Западом, передаёт БелТА.
Расхолодились: революцию выиграли, сейчас будем ходить отдыхать. Да нет, дорогие мои. Нас будут шатать очень долго, пока не поставят на колени. Но я не собираюсь на колени вставать. Если вы хотите, вставайте, но без меня. Мы уже своё на коленях отстояли, — сказал Лукашенко.
По словам белорусского президента, основная задача — укрепить экономику, чтобы выдержать санкции Запада.
И если мы в экономике, в деятельности Белкоопсоюза выдержим, никакие санкции, никакие поляки, американцы нам не страшны. У нас есть чем им ответить, — подчеркнул глава государства.
Ранее белорусские депутаты приняли законопроект об уголовной ответственности за призывы к санкциям. Согласно документу, ужесточается уголовная ответственность за действия, направленные на причинение вреда национальной безопасности страны, среди которых призывы к санкционным мерам в отношении Белоруссии, физических и юридических лиц. За это может грозить до 12 лет.