Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью главы МИД Белоруссии

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким скончавшегося министра иностранных дел республики Владимира Макея, передает Telegram-канал «Пул первого». Ранее пресс-секретарь белорусского ведомства Анатолий Глаз сообщил о смерти Макея.

Президент выразил соболезнования родным и близким Владимира Макея, — сказано в публикации.

Свою последнюю встречу на высоком уровне дипломат провел с архиепископом Анте Йозичем по случаю тридцатилетия со дня установления дипломатических отношений между Ватиканом и Минском. Стороны обсуждали деятельность Римско-католической церкви в Белоруссии и подтвердили стремление к укреплению межконфессионального диалога.

Ранее сообщалось, что на 27 и 28 ноября была запланирована встреча Макея в рамках визита в Минск главы МИД РФ Сергея Лаврова. Последний также собирался встретиться с Лукашенко.