https://static.news.ru/photo/acd40ce8-c989-11e9-87ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отношения его страны с Казахстаном могут сравниться только с белорусско-российскими.

Такое заявление политик сделал на встрече с казахстанским послом Ермухаметом Ертысбаевым, передаёт БелТА .

Это две страны, которые вместе с Беларусью всегда были инициаторами самых добрых отношений между народами, особенно после распада Советского Союза. Мы всегда инициировали интеграционные процессы, — отметил глава государства.

По его словам, у Минска и Нур-Султана большие перспективы для взаимодействия.

Ранее, как писал News.ru, о взаимодействии с Россией говорил министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску. Он сообщил, что за последние годы в молдавско-российских отношениях «накопилось очень много негатива». И молдавская сторона, по его словам, заинтересована в том, чтобы нормализовать отношения с РФ для того, чтобы «снова выйти на ровный уровень» экономических и политических отношений.