https://static.news.ru/photo/af9fc7e4-44e2-11ea-b7f5-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Николай Петров/БелТА/ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своём знакомстве с деятельностью госсекретаря США Майкла Помпео во время работы американца на посту главы ЦРУ.

В бытность <...> работы [Майкла Помпео] в прежней должности [руководителя ЦРУ], я это абсолютно не скрываю, мы вместе с американцами проводили ряд мероприятий по линии наших спецслужб, — цитирует лидера республики ТАСС.

Лукашенко уточнил, что речь идёт о предотвращении распространения ядерных элементов у границ Белоруссии. Силовики задержали несколько преступников, переправлявших материалы на Запад. Помпео и Лукашенко провели переговоры в Минске 1 февраля 2020 года.

Как писал NEWS.ru, ранее Помпео сообщил о готовности американской стороны продолжать работу по обеспечению суверенитета и независимости Белоруссии. По его словам, также Соединённые Штаты ценят усилия Минска в борьбе с терроризмом, и выразил надежду на развитие двухсторонних отношений в этой сфере. Представитель США также заявил, что Белый дом готов обеспечить Минск нефтью на 100%.