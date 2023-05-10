Лукашенко простудится на похоронах своих ненавистников

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко (справа) после военного парада в честь 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве

Параллельно с празднованием годовщины Великой Победы ненавязчиво возникла и еще одна важная тема. В центре внимания неожиданно оказалось здоровье Александра Лукашенко. Собственно, любой нормальный человек имеет право на недомогание, другое дело, что болезни политиков всегда оказываются поводом для разного рода прогнозов и спекуляций.

К слову, еще накануне 9 Мая появилась информация о том, что Александр Григорьевич не совсем здоров, а потому, видимо, не прилетит в Москву и не будет присутствовать на параде. Но Лукашенко все же прибыл в столицу некогда единого государства. Он вместе с другими президентами наблюдал за парадом, а потом на трибунах общался с ветеранами, чем даже несколько нарушил протокол.

Но в Александровский сад на возложение венков его доставили на электрокаре, а затем он отказался от участия в неофициальном обеде и отравился прямо в аэропорт. Причем в кортеже белорусского лидера впервые была замечена машина с медиками. Дома, в Минске, Лукашенко впервые за многие годы не выступил с речью на параде Вооруженных сил Белоруссии. Таков как бы общий анамнез. Дальше — только слухи о якобы случившемся у белорусского президента инфаркте и прилете в Минск иностранных кардиологов.

Фото: president.gov.by Президент Белоруссии Александр Лукашенко 9 мая по традиции принял участие в торжественных мероприятиях в честь Дня Победы

Повторимся, политики — такие же люди с обычными слабостями. Хотя образ выходящего на лед с клюшкой Лукашенко с его советами профилактировать даже иноземный грипп спортом, банькой и водкой как-то слабо ассоциировался с возможностью сбоев в его организме. Притом что многие уверены, что Александр Григорьевич страдает от диабета. Эта болезнь даже была одной из тем его общения с украинским коллегой Петром Порошенко, который сам диабетик. Тяжело, по имеющейся информации, Лукашенко перенес и COVID-19. Хотя потом и шутил, что благодаря болезни сумел кардинально похудеть. Правда, со ссылкой на его ближайшее окружение пошли разговоры о том, что впервые Лукашенко снизил свою рабочую нагрузку.

Теперь информационное пространство будет полниться предположениями (многие будут откровенно злопыхательскими) не только о состоянии здоровья самого белорусского президента, но и о судьбе созданной им политической системы. Той самой системы, которая не так давно успешно противостояла попыткам раскачать страну очередным подобием цветной революции и выстояла во многом благодаря тому, что в элитах, выпестованных лично Батькой, не оказалось предателей.

Но у персонифицированных режимов есть свои особенности. Общее успешное противостояние внешним и внутренним противникам не исключает в случае ухудшения здоровья лидера нарастания соперничества внутри партии власти. И вопрос преемника, если называть вещи своими именами, не может не волновать Россию. Ведь очень многое в наших двухсторонних отношениях завязано на личностях президентов. Сам же Лукашенко прошлым летом заявил, что он хотел бы в будущем видеть на посту главы Белоруссии своего посла в России Дмитрия Крутого или главу Минского облисполкома Александра Турчина.

Фото: president.gov.by Председатель Минского облисполкома Александр Турчин

Впрочем, Александр Григорьевич за свою долгую политическую жизнь опроверг множество слухов, которые буквально роились вокруг его имени. И никто не удивится, если он еще простудится на похоронах своих заклятых критиков и ненавистников. Даже если не будет, как обещал, выдвигаться на следующих президентских выборах и возглавит, к примеру, Всебелорусское собрание.