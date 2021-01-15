Лукашенко признал, что делал ошибки

https://static.news.ru/photo/8a30df26-581d-11eb-8523-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти страны и он в том числе делали ошибки. Однако он не считает их системными.

Такое заявление политик сделал в ходе приёма в честь строгого Нового года. При этом он подчеркнул, что глубоко убеждён в своей правоте.

Да, мы допускали ошибки. Каждый видит свою ошибку в пройденном пути, и я тоже. Это не системные ошибки, это не системные промахи. И если мы будем просто анализировать события (это надо делать), рыдать и стенать по тому или иному поводу, но не извлечём уроки, эти события повторятся, но в больших масштабах, — сказал Лукашенко.

Он добавил, что «расслабляться нельзя», и попросил никого не сомневаться в его решительности.

Я никогда не отступлю. Во-первых, кроме этой страны, у меня ничего нет. Я родился, жил и будут жить здесь. Здесь будут жить мои дети. Как и ваши, я убеждён. Нас нигде никто не ждёт, — добавил он.

Слова политика приводит сайт белорусского президента.

Ранее Лукашенко заявил, что протесты против фальсификации результатов президентских выборов и насилия силовиков в Белоруссии затянулись из-за закрытых границ. По его словам, на этих выборах не произошло «ничего чрезвычайного» по сравнению с прошлыми, где, по официальным данным, также победил он.

В республике с начала августа 2020 года продолжаются мирные протестные акции. Поводом для них послужили официальные итоги президентских выборов, согласно которым Лукашенко в шестой раз одержал победу в борьбе за пост главы государства. Протестующие уверены, что результаты голосования сфальсифицированы. Они требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов.

Протесты регулярно сопровождаются массовыми задержаниями и насилием со стороны сотрудников силовых структур. В ходе акций после столкновения с силовиками погибли несколько протестующих, писал NEWS.ru.