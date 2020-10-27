Лукашенко пообещал решать все вопросы, как того хочет народ

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Белорусский президент Александр Лукашенко поклялся «на излёте президентской жизни» решать все вопросы, в том числе по Конституции страны, так, как того хочет белорусский народ.

Всё будет так, и Конституция, и вопросы будут решаться, как решит только белорусский народ. Это не пустые слова. Это моя клятва, — цитирует Лукашенко БелТА.

Политик заявил, что власти не будут «мышкованием заниматься», создавая что-либо под себя. Лукашенко подчеркнул, что будет так, как решит народ.

Как писал NEWS.ru, глава Белоруссии заявил, что страна начала сталкиваться с террористическими угрозами. По его словам, протесты проходят по методичкам «цветных революций». Следующим этапом станет их радикализация, уверен Лукашенко. Он заявил, что против действующей власти развернули «террористическую войну по отдельным направлениям».

Ранее начальник отдела следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек обвинил протестующих в «терроризме». По его словам, их действия спланированы и имеют цель дестабилизировать ситуацию в стране.