Лукашенко: Белоруссия начала сталкиваться с террористическими угрозами

https://static.news.ru/photo/3f9c6858-1840-11eb-8e71-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна начинает сталкиваться с террористическими угрозами.

Политик провёл совещание по подготовке к шестому Всебелорусскому народному собранию. На нём он коснулся протестов, которые проходят в стране. По его словам, «протестуны эти болтаются по улицам», в основном в Минске, а остальная масса радикализировалась. Лукашенко подчеркнул, что власти видят организаторов протестов, которые по многим направлениям перешли красную черту.

Ну как можно оценивать то, что уже вышли на железную дорогу и начинают блокировать автоматику, осуществлять замыкание рельсов. Это может привести к серьёзным авариям на железной дороге, катастрофам и гибели множества людей. Это действия организованных преступных групп с признаками терроризма. Мы начинаем сталкиваться с террористическими угрозами, — цитирует главу государства БелТА.

Лукашенко привёл в пример, как в Минске перерезали несколько светофоров. Он подчеркнул, что протестующие ломают то, что создавалось государством в Минске десятилетиями. По его словам, власть чего-то стоит, когда умеет защищать себя и свой народ, который устал терпеть действия протестующих.

Поэтому когда переступается красная линия, власть должна реагировать, — заявил Лукашенко.

Он считает, что организаторы протестов в стране действуют по методичке «цветных революций» и прошли уже 7–8 этапов.

Осталось совсем немного. Следующий этап — радикализация, — считает белорусский лидер.

Политик уверен, что против власти развернули «террористическую войну по отдельным направлениям», которую необходимо пресечь.

Как писал NEWS.ru, КГБ Белоруссии обвинил протестующих в «терроризме». Начальник отдела следственного управления спецслужбы Константин Бычек заявил, что действия вышедших на улицы спланированы и реализованы преступными группами, которые хотят дестабилизировать ситуацию в стране.

Масштабные акции протеста в стране проходят с 9 августа. Тогда в стране прошли президентские выборы, на которых в очередной раз победил Александр Лукашенко, набрав 80% голосов. Вышедшие на улицу люди считают, что выборы были сфальсифицированы.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала начать 26 октября забастовки по всей стране. В настоящий момент политик находится в Литве.